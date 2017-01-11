ادارة النصر منحت قائد الفريق حسين عبدالغني الضوء الأخضر للعودة للتدريبات اليوم الأربعاء بعد منحه إجازة طويلة نتيجة خلافاته المتكررة مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، وينتظر أن يعقد اجتماع بين الاثنين فيما وافق المدرب زوران على عودة لاعب الوسط مصعب العتيبي للتدريبات مع الفريق الأول بعد انهاء اعارته بالتراضي مع التعاون، واجراء النصر مخالصة نهائية مع لاعب الوسط ربيع سفياني.
من جهة أخرى أكد لاعب الوسط الباراغوياني فيكتور ايالا للادارة الصفراء وصوله مع عائلته للرياض بعد غدٍ الخميس بعد تسلم تأشيرات الدخول للسعودية.
من جهة ثانية يعاود الفريق تدريباته اليوم الأربعاء بعد تمتع اللاعبين بالراحة لمدة تسعة ايام، وواصل المدافع محمد عيد ولاعبا الوسط ابراهيم غالب وعوض خميس برنامجهم التأهيلي على ملعب أكاديمية النصر وفق “الرياض”.
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