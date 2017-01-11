كشف مصدر عن تحركات اتحادية لحسم ملف الراعي الرئيسي للنادي ليتسنى الإعلان رسمًيا عن الشراكة التي ينتظر أن تمتد من 3 إلى 4 سنوات، فيما سيتم وضع العلامة التجارية للشريك على قمصان اللاعبين.
وأبان المصدر أن المفاوضات تجرى مع مسؤولي شركتين تتنافسان على الرعاية الرئيسية للنادي، وسط طوق من السرية يفرضها القائمون على سير المفاوضات، بغية عدم الكشف عنها سوى بالإعلان الرسمي بعد الاتفاق على كل الأمور المتعلقة بالصيغة التعاقدية التي ستتم بين الجانبين.
إلى ذلك، انتهجت إدارة نادي الاتحاد سياسة توزيع المهام بين أعضاء المجلس، لتتفرغ كل مجموعة لمهام محددة تعمل عليها، ففي الوقت الذي يتولى خالد التميرك مسؤول الاستثمار في النادي أمر المفاوضات المتعلقة بالرعاية، اهتم حاتم باعشن رئيس النادي بمهمة متابعة وبحث الحلول المتعلقة بالقضايا الخارجية وفق “الشرق الأوسط”، فيما تولى عمر أحمد مسعود نائب رئيس النادي مهمة التواصل مع إدارة الكرة بالفريق الأول والوقوف على احتياجاتهم وطلباتهم وتوفيرها، في الوقت الذي تولى المفاوض عبد الله شرف الدين بالتنسيق مع رئيس النادي ونائبه والجهاز الفني مهمة مفاوضات اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق.
وأكدت بعض المصادر أن القضايا العالقة على نادي الاتحاد لدى «فيفا» ما زالت قيد الإجراء ولم تتخذ حيالها أحكاًما قطعية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج