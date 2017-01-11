رمى مدرب الأهلي السويسري كريستيان غروس الكرة في مرمى الاهلاويين لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التسجيل الشتوية لتعزيز قدرته على المنافسة والحفاظ على لقب الدوري الذي حققه العام المنصرم في ظل حاجة الفريق للاعبين في الوسط والدفاع .
وتشير المصادر إلى أنه وضع في ذهنه اسماء عدة من ضمنهم لاعب وسط الهلال سلمان الفرج الذي أبدى إعجابه به وتأييد العديد من أعضاء الشرف لارتدائه قميص الأهلي الذي لديه مشاركات ما بين الدوري وكأس الملك وبطولة آسيا.
وأشار المصدر أن الأهلي لديه النية لدعم الفريق بلاعب محلي وآخر غير سعودي والفرج سيكون دعامة للفريق كما يراه غروس في ظل الاتجاه لإقصاء اللاعب اليوناني فيتفا الذي وصفة البعض بأنه لاعب مزاجي ربما لن يكون مفيدا للفريق خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر أن إدارة الأهلي لم ترد على المدرب بشأن اختيار العناصر التي يود التعاقد معها فضلا عن ارتفاع سعر الفرج الذي تلقى عرضا من الجزيرة الإماراتي يقترب من 30 مليون ريال ومنحه الهلال 15 مليونا للتجديد.وفق “الرياض”.
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