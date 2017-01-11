تأزمت العلاقة بين الهلال ومهاجمه ناصر الشمراني الذي يمثل المنتخب الأول حاليا في معسكره الاستعدادي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث أكدت مصادر الميدان المطلعة داخل البيت الهلالي أن مستقبل الشمراني بات في مهب الريح، خاصة بعد أن تطابق الرأي الفني المقدم من المدرب دياز مع رأي إدارة النادي إذ يرى الطرفان عدم جدوى استمرار اللاعب مع الفريق الأول في الفترة القادمة لعدة أسباب.
وفي التفاصيل فقد كشفت المصادر أن المدير الفني للفريق رامون دياز رصد تقارير عدة حول الشمراني وعدم مبالاته في التمارين اليومية وتم مكاشفة اللاعب بذلك وطلب الجدية منه في التمارين وكذلك المباريات التي يتم إشراكه فيها غير أن الشمراني لم يكترث إطلاقا، الأمر الذي أغضب المدرب وعلى ضوء ذلك تم عقد اجتماع طارئ مع إدارة النادي، ومن ثم اتخاذ قرار الاستغناء عنه إما بالإعارة أو بالانتقال الكلي وهو ما سيتم الإعلان عنه لاحقا وفق “اليوم”.
الشمراني والذي انتقل للهلال قادما من الشباب في فترة إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد وحقق مع الفريق لقب هداف الدوري وأفضل لاعب في قارة آسيا، ظهر في حالة عدم وفاق مع إدارة الأمير نواف بن سعد منذ قدوم الأخير لرئاسة النادي، وظهرت العلاقة متوترة بين الطرفين في الموسم المنصرم وتحديدا فترة المدرب السابق جورجيوس دونيس، الأمر الذي تم استبعاده عن مشاركة الفريق حتى نهاية الموسم بقرار فني كما أعلنت الإدارة آنذاك.
وجهة الشمراني المقبلة بعد عودته من معسكر المنتخب ربما تكون خليجية وتحديدا في دولة الامارات، خاصة أن إدارة الهلال لا ترغب في بيع اللاعب أو حتى إعارته لبعض الأندية منها الأهلي والشباب على وجه التحديد.
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