نفت مصادر داخل نادي الهلال ما تردد عن وجود مفاوضات مع لاعب النصر عوض خميس، مؤكدا أن الهلال يضم العناصر المميزة التي لا تقل نجومية عن خميس في مركزه لخدمة الفريق.
استبعاد
استبعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميليسي من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن تم تحديد اللاعب الأجنبي الرابع الذي سيشارك في البطولة من خارج قارة آسيا.
برنامج
حدّد الجهاز الفني المشرف على الفريق الأول بالنادي برنامج الفريق في معسكره الذي يقيمه حاليًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ أدى الفريق مرانا مسائيا اعتياديا أمس، اشتمل على الجوانب البدنية الفنية والتكتيكية، قبيل أن يواصل تدريباته اليوم على فترتين صباحية ومسائية، وسيختتم الهلال مساء غد الخميس تحضيراته الميدانية للقاء روستوف الروسي الودي، الذي سيقام بعد غد الجمعة، على أن يجري صباح السبت المقبل مرانه الأخير في أبوظبي، قبل العودة إلى الرياض مساءً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج