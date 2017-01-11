وضعت وزارة التعليم 6 ضوابط لمراجعة الطالب أو ولي أمره أوراق الإجابة في الاختبارات النهائية، وذلك بعد إعلان النتائج.
وحددت الوزارة وفقا لصحيفة “مكة”، مدة أسبوع من إعلان نتائج الطلاب لمراجعة الطالب أو ولي أمره ورقة الاختبار.
وتضمنت الإجراءات أن تسلم المدرسة نتيجة المراجعة لولي أمر الطالب بمدة لا تزيد عن يوم واحد من تاريخ الطلب، كما أن المراجعة تكون وقت الدوام الرسمي ولا يترتب عليها أي التزام مالي.وأشارت، إلى أن ولي الأمر الذي لا يقتنع بنتيجة مراجعة أوراق إجابته من قبل المدرسة، عليه أن يتقدم لمكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة لطلب المراجعة في نموذج يتم اعتماده خلال يومين من تسلمه.
ولفت إلى أن نتيجة الطالب يتم تعديلها بعد المراجعة في نظام نور وفي جميع السجلات، مؤكدا أنه إذا تبين وجود تهاون في تطبيق تعليمات الاختبارات يرفع مكتب التعليم تقريرا لمدير التعليم عن نتيجة المراجعة وتتخذ الإجراءات النظامية.
وشدد على أن الجهة التعليمية المختصة يمكنها إجراء مراجعة أوراق إجابة مادة أو أكثر إذا تبين لهم ما يثير الشك وذلك عبر لجنة مكلفة من مدير التعليم.
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