ذكرت مصادر أن لجنة وزارية تبدأ اليوم “الأربعاء” التحقيق مع عدد من مسؤولي “صحة جدة” بعد تسببهم في تلف كميات من الأدوية تقدر بملايين الريالات.
وأضافت المصادر وفقا لـ”المدينة” أن مسؤول العهدة في صحة جدة اكتشف أثناء الجرد السنوي، أدوية مخزنة في مستودع أحد مستشفيات المحافظة حتى انتهت صلاحيتها، رغم الحاجة الماسة لها من قبل المرضى.
فيما اكتفى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون بقوله إن وزارة الصحة قامت بتكليف لجنة من المراجعة الداخلية بالوزارة لتبدأ اليوم التحقيق في هذا الموضوع.
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