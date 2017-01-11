كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن توجه وزارته لخصخصة الوظائف التعليمية، وذلك من خلال إنشاء شركة للموارد البشرية.
وأكد العيسى خلال افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية أمس “الثلاثاء” بمقر وزارة التعليم في الرياض، أن إنشاء تلك الشركة لا يزال تحت الدراسة، وسيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر.
وأشار وفقا لصحيفة “اليوم”، إلى أن الوزارة لديها خطة لبناء 1600 مبنى جديد خلال الـ 4 أعوام القادمة، من خلال التمويل مع القطاع الخاص.
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