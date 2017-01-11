تعتزم الهيئة العامة للإحصاء إطلاق “مؤشر الرقم القياسي للعقارات”، الإثنين المقبل، خلال ورشة عمل تتزامن مع معرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني “ريستاتكس” الشرقية العقارية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج؛ وفقا لصحيفة “الاقتصادية” أن المؤشر يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية متميزة تقيس أداء السوق العقارية في المملكة وتبين التغير النسبي في أسعار العقارات بين فترتين زمنيتين، وتسد ثغرة البيانات في هذا القطاع.
وأضاف أنه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
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