أكد العريف جبران بن جابر عواجي، أحد أفراد الأجهزة الامنية التي تمكنت من التصدي للإرهابيين طايع الصيعري وطلال سمران، بحي الياسمين، خلال الأيام الماضية، أنه لم يكن البطل الوحيد في هذه العملية.
وقال عواجي أن الفيديو الذي أظهره حاملًا مسدسه وهو يتصدى للإرهابيين، بخس حق بعض الكوادر الأمنية الأخرى التي تمكنت من تطويق الحي ومداهمة وكر الإرهابيين.وكشف عواجي عن بطل آخر في عملية الياسمين، وهو زميله الشراري الذي سانده أثناء المواجهة، مشيرًا إلى شجاعته التي مكنته من قتل الإرهابيين.
وأشار عواجي إلى كواليس إصابته، قائلًا: “لاحقت الإرهابيين في أحد الشوارع المحيطة أثناء محاولة فرارهم من وكرهم، ولكنني فوجئت بوابل من الرصاص موجه نحوي، من السلاح الذي كانا يخفيانه خلف ظهورهما”.
وأضاف، حذرتهما في البداية وطلبت منهما تسليم أنفسهما ولكنهما امتنعا، فباغتهما وقتلت أحدهما برشاش كان بحوزتي، وصوبت نحو الآخر رصاصة من مسدسي، ولاقوا مصرعهما في الحال.
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