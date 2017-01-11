اختصم مواطن سعودي مع أحد الأطباء المختصين بحقن أطفال الأنابيب، أمام وزارة الصحة بعدما تسبب الأخير في قتل زوجته إثر إصابتها بثلاث جلطات.
وأكد المواطن أن الطبيب المختص حقن زوجته بدون أن يجري لها التحاليل والفحوصات اللازمة، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأدانت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة، الطبيب، مقرة بأن المريضة ماتت على إثر خطأ الطبيب، ومؤكدة أنه لم يُخضع المريضة للتحاليل والآشعة اللازمة وأنه حقنها بكميات كبيرة وغير مناسبة.
وحكى “صالح” زوج الضحية مأساته قائلًا: تحول حلم زوجته (29 سنة) بإنجاب بمولود يملأ حياتهما حبورا وفرحا إلى رحلة علاج قاتلة فبعد 13 عاما من زواجه لم يتحقق حلمهما هو وشريكة حياته فتوجها إلى عيادة طبية شهيرة متخصصة في علاج العقم، بعد أن جمعا تحويشة العمر من أجل طفل أنابيب وحقن الطبيب الاستشاري زوجته بإبر قال إنها تنشط وتكبر البويضات، فعل ذلك دون فحوصات أو تحاليل مسبقة كما يقول فأصيبت أنوار بمضاعفات وتدهور في صحتها ولم يبذل الطبيب أي جهد لإعادة الأمور إلى نصابها يستجمع الزوج الحزين أنفاسه ويقول: ذات مساء دخلت زوجتي في غيبوبة مفاجئة ونقلتها سريعا إلى مستشفى حكومي في مكة المكرمة وشخص الأطباء بجلطتين في المخ وثالثة حادة في الرئة، ولم يعد المخ يستجيب، وأصبحت تحت التنفس الصناعي حتى فارقت الحياة بعد معاناة استمرت عشرة أيام وفارق الحياة أيضا حلمها الكبير بإنجاب مولود.
وأضاف: “لم تتحمل أنوار هذه الكمية الكبيرة من الحقن وتعبت، ونقلتها إلى المستشفى، وأكد لي الأطباء أنها أصيبت بثلاث جلطات، اثنين في المخ وواحدة في الرئة”، وبعد ذلك بعشرة أيام ماتت.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج