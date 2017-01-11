قالت صحيفة محلية أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أمس (الثلاثاء) أن يشهد طقس الأسبوع الجاري انخفاضاً في درجات الحرارة، وانتشار الغيوم شمال المملكة وغربها، مع توقعات أن تكون درجة الحرارة حول الصفر المئوي في محافظات طريف، والقريات، وسكاكا، وحائل، ومرتفعات تبوك (جميعها شمال السعودية)، وحدوث انخفاض ملموس لدرجة الحرارة في محافظتي حقل وضبا.
ووفقا لصحيفة “الحياة” فإن السعوديون يتابعون باهتمام بالغ أنباء المنخفض الجوي الذي تعرضت له دول أوروبية وصولاً إلى تركيا وشمال سورية ولبنان والأردن، وتسبب في وفاة عشرات الأشخاص وإلغاء مئات الرحلات الجوية. فيما يتوقع أن تتأثر به المناطق الشمالية من المملكة.
وذكر عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني (الأحد)، أن المنطقة الشمالية ستتأثر في الموجة الباردة القادمة من مصر والبحر المتوسط وستؤثر في شكل مباشر على المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وتمتد لتصل إلى الغربية وحائل، ثم تتعمق إلى الوسطى.
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