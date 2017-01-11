انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ وذلك بسبب ابتعاثها عدداً من غير السعوديين للخارج، متسائلين عن مدى نظامية هذا الأمر.
وتساءل العضو الدكتور محمد الخنيزي عن مدى نظامية ابتعاث المدينة لغير السعوديين لدراسة الماجستير والدكتوراه، مطالباً بالاستفادة من العلماء السعوديين في الخارج من ذوي التخصصات المختلفة والمتميزين واستقطابهم للعمل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وطالب الخنيزي إدارة المدينة بعمل بحوث علمية تركز على المواضيع التي تحتاجها المملكة في المستقبل، كصناعة الطائرات وإيجاد حلول علمية لمواجهة شح المياه مستقبلاً، وكذلك الإسكان والزراعة والأمراض الوراثية.
فيما أوضح العضو الدكتور سعيد الشيخ أن موازنة المدينة تضاعفت من 2.1 مليار ريال إلى 4.2 مليار خلال 2015، و90% من الموازنة تصرف على عقود الصيانة والكثير من مخرجاتها العلمية ذات الطابع الأكاديمي منشورة في مجلات دورية غير مجدية.وفق “أخبار 24”.
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