وثق مواطن معاناة رجل مسن ينام تحت أحد الجسور بحي غليل جنوب مدينة جدة، ويعاني من بعض الأمراض، كما أنه يجهل مصير أولاده الأربعة الذين لم يرهم منذ 4 سنوات.
وأوضح المسن من خلال مقطع الفيديو أنه ينام تحت “الكوبري” منذ عدة شهور ويتغطى ببطانية في هذا البرد القارس أهداها له فاعل خير، ولديه 3 أولاد وبنت لا يعرف عنهم شيئاً، مضيفاً أنه يعاني من المرض وأجرى عدداً من العمليات.
وعبر المسن عن أمنيته في رؤية أبنائه وأحفاده والإقامة بينهم الفترة المتبقية من حياته، مشيراً إلى أنه يعلم أن كلاً منهم مشغول بحياته، لكنه يرغب في العيش بينهم حتى مماته.وفق “أخبار 24”.
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