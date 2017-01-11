علقت جامعة الطائف على واقعة رسوب نحو 700 طالب وطالبة من السنة التحضيرية في مادة الرياضيات وفشلهم في اجتيازها، بعدما أثير الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم عدد من الطالبات بشكوى لمدير الجامعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف صالح الثبيتي وفقاً لـ”الوطن”، أنه ليس شرطاً أن يجتاز جميع الطلاب الاختبار، مؤكداً أن نسبة الناجحين فيه طبيعية، وتراوحت في مسارات السنة التحضيرية ما بين 84% و66%.
وأشار الثبيتي إلى أن الجامعة ملتزمة بتطبيق سياسات الجودة في التعليم ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي، مضيفاً أن الأنظمة تكفل للطالب الحق في التظلم وتقديم طلب اعتذار على الدرجة الممنوحة له بالطرق السليمة.
يذكر أن الطالبات الراسبات اللاتي تقدمن بشكوى لمدير الجامعة، قد أوضحن في شكواهن أنهن خريجات أقسام علمية وحاصلات على نسب عالية في الثانوية العامة، لكن أسئلة الاختبار كانت تعجيزية، كما اتهمن الطاقم التدريسي بعدم الكفاءة.
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