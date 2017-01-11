ذكرت سفارة المملكة في العاصمة النيبالية كاتمندو أن 3 دبلوماسيين سعوديين تعرضوا للاعتداء داخل إحدى المجمعات السكنية، دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وقال السفير السعودي في نيبال عبدالناصر الحارثي، وفقا لـ”اليوم” إن الدبلوماسيين تعرضوا للاعتداء قبل شهر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في حينه.
وأوضح السفير أن المعتدين كانوا من العمالة النيبالية ويعملون حراس أمن في المجمع رغم عدم تخصصهم في الحراسات الأمنية، وألقي القبض على مجموعة منهم، وأن السفارة في انتظار نتائج التحقيق لمعرفة الأسباب والملابسات.
وأضاف الحارثي أنه التقى في نفس الليلة وزير الخارجية النيبالي، وكذلك وزير الداخلية، وتم اتخاذ موقف تجاه الحادث الذي يعد خرقا للقوانين الدولية.
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