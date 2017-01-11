قالت مصادر في قطاع شركات الاستقدام، إن استقدام العمالة المنزلية من دولة إثيوبيا سيكون متاحاً بدءاً من شهر يناير الجاري في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد توقف استمر أربع سنوات.
وأوضحت المصادر أن تكلفة استقدام العاملات الإثيوبيات ستتراوح –وفقاً للاتفاقية الجديدة- بين 6 آلاف و6500 ريال، مشيرة بحسب صحيفة “اليوم” أن العقد مدته سنتان مقابل راتب شهري قدره 800 ريال.
وأكدت أن فتح الاستقدام من إثيوبيا مجدداً جاء بناءً على اتفاقية وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً مع الجانب الإثيوبي، لافتة إلى أن التأشيرات سيتم استخراجها عبر الشركات ومكاتب الاستقدام فقط، على عكس النظام السابق الذي كان يسمح للأفراد باستخراج التأشيرات.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أكد مؤخراً أنه سيتم التوقيع مع 4 دول إفريقية لاستقدام العمالة المنزلية خلال الربع الأول من العام الحالي.
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