أعلن مسؤولون إيرانيون أن وفداً إيرانياً سيزور المملكة نهاية شهر فبراير القادم؛ للتباحث مع وزارة الحج والعمرة بشأن التحضيرات لموسم حج العام الحالي 1438هـ.
جاء ذلك، بحسب عدة وكالات إخبارية، بعد تلقي إيران دعوة من وزارة الحج في المملكة، ضمن دعوات أرسلت لأكثر من 80 دولة حول العالم، بشأن التعاون حول إنجاح موسم الحج وتنظيم شؤون الحجاج.
تجدر الإشارة إلى أن إيران منعت حجاجها من المشاركة في موسم الحج الماضي 1437هـ، بسبب عدم موافقتها على الشروط التي وضعتها المملكة لتنظيم موسم الحج؛ لكن المملكة رحبت بالحجاج الإيرانيين القادمين من دول أخرى
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