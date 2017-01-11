وجه الأمير محمد بن نايف ولي العهد اليوم (الثلاثاء)، بمنح نوط الشجاعة لجميع رجال الأمن الذين شاركوا في المهمة الأمنية بحي الياسمين السبت الماضي.
كما وجه بترقية 3 منهم استثنائياً إلى الرتب التالية، تقديراً للعزيمة العالية والمهنية والانضباط في تنفيذ المهمة للسيطرة على المطلوبين طايع الصيعري وطلال الصاعدي، ودقة وسرعة مواجهتهما بشجاعة، ما حال دون تمكينهما من تنفيذ العمل الإرهابي المخطط له.وفق “أخبار 24”.
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