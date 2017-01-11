حلت كوريا الجنوبية أولا على مستوى دول العالم في تقديم أسرع خدمة للإنترنت، فيما جاءت قطر الأسرع عربيًا، والسعودية في المركز الـ 4 عربيًا و93 عالميًا.
وكشف التقرير الذي أعدته شركة “اكاماي تكنولوجيز”، الأمريكية، المتخصصة في توزيع وتقديم محتوى الخدمات السحابية، عن ترتيب أول 10 دول تقدم أسرع خدمة إنترنت في العالم، وهي بالترتيب كوريا الجنوبية بمعدل سرعة بلغ 26.3 ميجابايت في الثانية، تلتها هونج كونج 20.1، فالنرويج 20.0، السويد 19.7، سويسرا 18.4، سنغافورة 18.2، اليابان 18.0، فنلندا 17.6، هولندا 17.3، وفي المركز العاشر جاءت لاتفيا بسرعة بلغت 16.9 ميجابايت في الثانية.
أما الدول العربية فجاءت قطر الأسرع في تقديم الخدمة بسرعة بلغت 10.9 ميجابايت في الثانية والمركز 44 عالميًا، تلتها الإمارات 8.3 والمركز 53 عالميًا، فالكويت 8.0 والمركز 56 عالميًا، السعودية 4.9 والمركز 93 عالميًا، المغرب 4.7 والمركز 99 عالميًا، مصر 2.7 ميجابايت في الثانية والمركز 127 عالميًا.
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