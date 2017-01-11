تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لحادث مروري مروع بين سيارتين فارهتين هما “مرسيدس sls” و”فيراري 458″، قال متداولوه إنه وقع أمس (الثلاثاء) بمدينة جدة.
وأظهر الفيديو حدوث تلفيات كبيرة في السيارتين جراء اصطدام السيارة الفيراري بالمرسيدس، ويتوقع أنه سيكلف شركة التأمين المسؤولة عن إصلاح التلفيات مبلغاً ضخماً.
ولقي الفيديو ردود فعل متباينة من متداوليه؛ فمنهم مَن علق بطرافة واصفاً الحادث بأنه الأفخم، فيما أبدى آخرون استياءهم مما أسموه تهاون بعض مالكي السيارات الفارهة وعدم اكتراثهم بالقواعد المرورية، ما يؤدي لوقوع الحوادث.وفق “أخبار 24”.
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تصادم مروع بين “فيراري” و”مرسيدس” بجدة.. ومغردون: أفخم حادث
تصادم مروع بين “فيراري” و”مرسيدس” بجدة.. ومغردون: أفخم حادث
الخرج اليوم - محمود سليمان :
تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لحادث مروري مروع بين سيارتين فارهتين هما “مرسيدس sls” و”فيراري 458″، قال متداولوه إنه وقع أمس (الثلاثاء) بمدينة جدة.
تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لحادث مروري مروع بين سيارتين فارهتين هما “مرسيدس sls” و”فيراري 458″، قال متداولوه إنه وقع أمس (الثلاثاء) بمدينة جدة.
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