أنهى المدير الفني لأكاديمية آرتس فوتبول المدرب سالم الضبعان والمدربين المساعدين بالأكاديمية كابتن خالد راشد الظهير و كابتن احمد العيسي , بالعاصمة البحرينية المنامة فعاليات دورة استخدام التقنيات الحديثة في تدريب كرة القدم (Tactical pad ) ,
وقد هدفت الدورة التي أعدها وقدمها الخبير الكروي الكويتي محمد الفيلكاوي الى رفع المستوى التقني لمدربي كرة القدم واطلاعهم على اخر ماتوصلت اليه مهارات وأساليب تدريب كرة القدم تقنياًعلى المستوى العالمي , وقد شارك في الدورة التي استمرت ليومان نخبة من مدربي الاندية والمنتخبات والاكاديميات الرياضية بمنطقة الخليج العربي.
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