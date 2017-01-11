أشاد الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي مدير جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز بأهمية كلية الهندسة بالخرج والدور المحوري الذي تلعبه في جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز وفي بيئة الخرج، حيث تُعدّ الكلية من الكليات النوعية، وطلابها من ذوي المستوى العلمي المميز، وهم نخبة الطلاب وخامات طيبة مما يفرض على الكلية ضرورة تخريج مهندسين أقوياء فاعلين.
جاء ذلك خلال لقاء العاصمي بمجلس كلية الهندسة وتسلمه التقرير السنوي للكلية بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبد الرحمن الخضيري، الذي أشاد أيضًا بالتقرير، وبحضور شاد بدوره بالتقرير رئيس وأعضاء مجلس كلية الهندسة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني عميد الكلية، والدكتور بندر بن عبدالرحمن الزهراني، وكيل الكلية، والأستاذ الدكتور عصام سليمان مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور أحمد مصطفى مساعد العميد للشؤون التعليمية والأكاديمية، والدكتور إبراهيم المرابط مساعد العميد للتطوير والجودة، والدكتور فريح العنزي مستشار العميد، والدكتور فايز السوسي مشرق قسم الهندسة الكهربائية، والدكتور الحبيب بن باشا مشرف قسم الهندسة الميكانيكية، والدكتور محمد خديم الله مشرف قسم الهندسة المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب مدير الجامعة.
من جانبه استعرض الدكتور القحطاني عميد الكلية ما أنجزته الكلية خلال العام الأكاديمي المنصرم مثمناً الدعم الكبير الذي تجده الكلية من معالي مدير الجامعة ومن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية في كل مبادراتها ومناشطها. وبعد أن أوجز القحطاني ما ورد في التقرير، أتاح الفرصة لأعضاء المجلس ليتحدثوا عن أبواب التقرير كلٌ فيما يخصه.
كما استقبل الدكتور الخضيري وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية أعضاء مجلس الكلية في مكتبه وتمت مناقشة أبرز الإنجازات والفعاليات وورش العمل بالكلية.وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية.
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