أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، استلام شهادة اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه لصالح نادي القادسية.
وكان نادي القادسية أعلن قبل أيام عن تعاقده مع اللاعب الذي يرافق بعثة الفريق حالياً في معسكر إعدادي خلال فترة توقف دوري جميل للمحترفين.
وأكدت لجنة الاحتراف عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنه بناء على المادة 44/3 من لائحة الاحتراف لا يعتبر طلب شهادة انتقال اللاعب بمثابة موافقة على تسجيله.
يذكر أن نادي القادسية لم يقدم حتى الآن الحوالات البنكية الخاصة بلاعبيه حتى نهاية نوفمبر الماضي، ما يجعله غير قادر على تسجيل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى يقوم بتقديم هذه الحوالات.وفق”أخبار 24″.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
جديد المقالات
سلمان الانجاز والإعجاز
علي الخليفة623 0
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
علي عبدالله العقيفي2268 0
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
ماجد سليمان4018 0
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
عبدالعزيز محمد الموسى4256 0
#ذكرى_البيعة .. للملك الصالح
سعود الضحوك10108 0
ذكرى البيعة تأتي لتجديد عهد الوفاء للقيادة
الدكتور محمد بن بادي الحربي8883 0
الاحتراف تعلن استلام شهادة إلتون جوزيه لصالح القادسية.. وتوضح موقفها
الاحتراف تعلن استلام شهادة إلتون جوزيه لصالح القادسية.. وتوضح موقفها
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، استلام شهادة اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه لصالح نادي القادسية.
أعلنت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، استلام شهادة اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه لصالح نادي القادسية.
لا يوجد وسوم
0 294
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884903793.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج