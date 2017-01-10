أكد عادل جمجوم نائب رئيس الاتحاد في إدارة محمد الفايز والرئيس المكلف سابقا بأن جمهور الاتحاد الذي استهجن عليه في مباراة اتليتكوا هو جمهور مسكين غُسل دماغه من بعض الشرفيين الذين يملكون مكينة إعلامية موضحا بأن بعض جماهير الاتحاد أصبحت جماهير أفراد لاتعشق الكيان وتشجع الأشخاص فهي تنسب كل شيء للبلوي بسبب البطولات التي تحققت في رئاسته رغم أن نصيبه فيها جزء بسيط من أجزاء كتيرة يجب أن تنسب للاعبين ومدربين واداريين وأعضاء مجلس إدارة وشرفيين وجماهير شاركوا في تلك الانجازات.
وعن قضية البرازيلي سوزا كشف جمجوم قصة هروب اللاعب موكدا بأن ما كان يطرح حول دور مواطنه مهاجم النادي الأهلي فيكتور قبل مواجهة الأهلي بالاتحاد في الآسيوية هي مجرد أكاذيب لا صحة لها وأن أحد أعضاء شرف الاتحاد هو من كان وراء هروب سوزا حيث رفض اللاعب استلام رواتبه التي اتفقوا عليها مع وكيل أعماله وقام الشرفي بإرسال سائقه لإيصال سوزا للمطار.
وشدد جمجوم على أنه عندما جاء لنادي الاتحاد لم يكن مجيئه إلا لخدمة الاتحاد و من أجل مصلحة النادي فقط موضحا بأن رئاسته لو اكتملت لماكان وقع النادي في كل تلك المشاكل وأنه حضر وغادر و لم يأخذ ويحمل النادي اي اموال خلاف مايحاول ترويجه من حاربوا إدارته لإسقاطها بمافيهم أعضاء شرف وإعلام .وفق “أخبار 24”.
, وأكد جمجوم بأن قراره في إبعاد نجم مثل “محمد نور” كان لمصلحة الاتحاد حيث تم بعد ابعاده تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين بلاعبين أعمارهم صغيره.
وختم جمجوم حديثه في 24 الرياضية عن معاناة إدارته سابقا مع لجنة الاحتراف ورئيسها عبدالله البرقان مستشهدا بحوادث جامل فيها البرقان وكلاء اللاعبين بحساب عمولتهم على كامل المبلغ بينما نظام الاحتراف يقول بأن عمولة الوكيل 20% تحسب فقط على مقدم العقد موضحا بأنها منصوص عليها في عقد الوكيل مع اللاعب وتؤخذ من النادي فقط الـ20% من مقدم العقد في حال اشترط اللاعب في عقده مع النادي ذلك إلا أن البرقان يجامل وكلاء اللاعبين على حساب الأندية ويخصم النسبة من كامل المبلغ المتفق عليه بين النادي واللاعب .
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