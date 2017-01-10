اشادت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتغيير الكبير الذي حدث في وزن لاعب الفريق مصطفى بصاص، حيث ظهر بشكل مختلف بعد عودته من الإصابة، وظهر نقص كبير في وزن اللاعب.
وكان بصاص قد وعد المشرف العام على الفريق، وجدي الطويل، بالتغيير الجذري في الجسم والعودة من جديد علاوة على حجز الخانة وظل وجدي الطويل طوال الشهر الماضي يراقب بصاص من بعيد وهو يلاحظ التطور والجدية من بصاص.
ومع أولى التدريبات الأهلاوية فاجأ بصاص جميع الأهلاويين بنزول وزنه بشكل ملحوظ مع تناسق وتباين في الجسم وهو ما جعل الجماهير تستعيد الثقة في اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة الفنية المأمولة مع الراقي خلال الفترة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
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