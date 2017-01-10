وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الثلاثاء على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم إلى 48 منتخباً بدلاً من 32.
وأوضح الحساب الرسمي للاتحاد على موقع “تويتر” أنه سيتم اعتماد ذلك اعتباراً من نسخة عام 2026م.
وأبان أنه سيتم تقسيم الفرق المشاركة في النهائيات إلى 16 مجموعة، بحيث تتكون كل مجموعة من ثلاثة منتخبات.
جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم تقام كل أربع سنوات منذ عام 1930، ويصل إلى النهائيات 32 فريقاً، ويتم تقسيمهم إلى ثماني مجموعات، وتعد هي البطولة الأقوى والأكثر متابعة على مستوى العالم.وفق “أخبار 24”.
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