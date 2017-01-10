منحت منظمة الأكاديمية العالمية، مُرافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم.
والعميد عبدالعزيز بن بداح الفغم، هو حارس خادم الحرمين الشريفين، وظل أيضًا لسنوات طويلة حارسًا للملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز – رحمه الله، وظهر بجانبه في العديد من المناسبات.
وفي التفاصيل، ألقت صحف و وسائل إعلامية عالمية الضوء على السيرة الذاتية للفغم، والذي التحق بكلية الملك خالد العسكرية، بداية من عام 1410 هجريًا، وتخرج منها عام 1412.
عين باللواء الخاص ونقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص وعمل ضابط الارتباط لموكب خادم الحرمين، وحارسًا شخصيًا مرافقًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله.وفق “المرصد”.
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مُرافق خادم الحرمين يفوز بأفضل حارس شخصي علي مستوي العالم
مُرافق خادم الحرمين يفوز بأفضل حارس شخصي علي مستوي العالم
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
منحت منظمة الأكاديمية العالمية، مُرافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم.
منحت منظمة الأكاديمية العالمية، مُرافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم.
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