اعتبر الداعية الإسلامي، طارق السويدان، أن تنظيم داعش الإرهابي شوَّه صورة الإسلام والمسلمين، متسائلاً: ماذا جنت الأمة من وراء هذا التنظيم؟ ، مصيفًا: الإجابة هيّ القتل وتفجير الأبرياء في الأسواق والأعراس والمطارات وغيرها وكأن هذه الأفعال بطولية أو عمليات صعبة حيث لا يمكن وضع حراسة مشددة على كل أماكن التجمعات في الدنيا .
واستنكر السويدان في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، رؤية تنظيم داعش في ذبح ونحر الذميين وغير المسلمين، معتبرًا أن الإسلام لم يسمح بهذا الانحراف والإجرام، مضيفًا: يقومون بعمليات إرهابية في دول الغرب والشرق وكأن نصر الإسلام سيتحقق من خلال ذلك.
وأوضح أن ما قام به داعش من أعمال ، شوه صورة الإسلام وحوله إلى دين وحشية وهمجية ، وأدى أيضًا إلى تشويه معنى الجهاد فصار دليلاً على الوحشية وسفك الدماء بغير حق بدل من معاني إحقاق الحق ورفع الظلم عن المسلمين وغير المسلمين.
وأضاف: أفعال تنظيم “داعش” أضرت بالإسلام وشوهته ونفعت أعداء الأمة وبررت لهم التدخل في بلادنا اللهم أهدهم للحق أو خذهم أخذ عزيز مقتدر ليسلم منهم العباد وتتطهر منهم البلاد.وفق “المرصد”.
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