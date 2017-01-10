أسهمت شهامة شاب أردني اليوم (الثلاثاء)، في إنقاذ مواطنة سعودية كانت برفقة زوجها في سيارته، عقب وقوع حادث تصادم مع سيارة الشاب، في العاصمة الأردنية عمان.
وقام الشاب بالاهتمام بسرعة نقل المرأة للمستشفى حفاظًا على حياتها، برغم تضرر سيارته، بل وسجل تنازلًا عن حقه في التعويض عن الأضرار التي أصابتها، في الحادث الذي وقع في حي الشميساني بالعاصمة عمّان، بعد أن تبين أن الخطأ على المواطن السعودي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبدالسلام العنزي أن الشاب، ويدعى محمد محمد حيمور، ضرب أروع الأمثلة الكريمة والنبيلة بعمله هذا، مضيفًا أن السفير الأمير خالد بن فيصل بن تركي ثمن موقف الشاب، وأكد أنه ليس بمستغرب على أبناء الأردن.وفق”أخبار 24″.
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