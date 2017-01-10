شهدت جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، مناقشة مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية .
وأكد أعضاء المجلس أن هذا المشروع سيساهم في ترشيد استخدام الطاقة، ما سينعكس على مستوى الأمان البيئي، ويوفر بيئة استثمارية تضمن انتشار الخدمة على مجال واسع.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المشروع، وقرر منح اللجنة مهلة إضافية لدراسة مقترحات أعضاء المجلس وآرائهم بشأن المشروع.وفق “أخبار 24”.
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