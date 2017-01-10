كشفت مصادر مطلعة أن شركة “طيران ناس” أبرمت صفقة كبيرة مع شركة “إيرباص” تصل قيمتها إلى 6.4 مليار دولار؛ لشراء عشرات الطائرات.وأوضحت المصادر أن الصفقة تتضمن شراء طائرات نحيفة البدن من طراز A320neo، لافتة إلى أن العقد المبرم يشمل أكثر من 60 طائرة من هذا الطراز.
وأشارت المصادر كذلك إلى أن تقدير قيمة العقد مبني على الأسعار المعلنة، مؤكدة أن مبلغ 6.4 مليار دولار قد يتيح شراء 100 طائرة من هذا الطراز وفق خيارات محددة.
من جهة أخرى، رفضت كل من شركة “طيران ناس” وشركة “إيرباص” التعليق على هذه المعلومات، حيث فضلت كل منهما، بحسب “رويترز”، عدم التعقيب على ما ورد بشأن هذه الصفقة الكبيرة.وفق “أخبار 24”.
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