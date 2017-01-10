تكفل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بعلاج طفل مقيم من الجالية البرماوية مصاب بورم في بطنه، وذلك بعد تداول حالته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مشرف فريق التعاون الخيري الكويتي عبدالمانع العجمي قد أعلن عن حالة الطفل، ويدعى عمران البرماوي، داعياً المحسنين إلى التفاعل مع حالته.
وكتب العجمي بعد ذلك على حسابه في “تويتر”: “أشكر سمو الأمير سلطان بن سلمان على اهتمامه الشخصي بحالة الطفل عمران… أسأل الله أن يبارك في عمره وماله وأولاده.”وفق “أخبار 24”.
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