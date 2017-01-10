أعلن رئيس مؤسسة الملك فيصل الخيرية ومستشار خادم الحرمين، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، عن اختيار الملك سلمان بن عبدالعزيز لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام.
وجاء اختيار الملك سلمان، وفق ما بينته إدارة الجائزة، نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واهتمامه بالسيرة النبوية ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية.
وعبر الأمير خالد الفيصل في إعلانه لأسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الـ39 عن سعادته بذهاب جائزة خدمة الإسلام لخادم الحرمين الشريفين، واصفا إياه بـ “مليكي وأستاذي وقدوتي”.
وفق “أخبار 24”.
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