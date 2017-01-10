يتوفر بالشركة عرضا لعقار للبيع عبارة عن دوبلكس بحي الصفوة ، جديد ، ومواصفاته : مشب خارجى ، مدخل سياره ، ومجلس و مقلط ، مجلس نساء مفتوح على الصاله ، ومطبخ ومستودع وثلاث دورات مياه بالدور الأرضي ، درج داخلي وصاله غرفة نوم ، غرفه رئيسيه مع دورة مياه
غرفتين ودورة مياة ، يوجد بالسطح غرفة غسيل ملابس وتنشير ، وغرفة مع دورة مياه ، والـسطح كبير .
للتفاصيل أكثر والتواصل :
شركة نيشان المجد العقارية – الخرج – شارع الستين -بجوار بنك ساب – فوق بيتزا هاوس :
0505592725
0115444490
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