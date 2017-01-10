يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب ، المساحه 450م ، والواجهه شرقية ، والبناء شخصى
للتفاصيل أكثر والتواصل :
شركة نيشان المجد العقارية – الخرج – شارع الستين -بجوار بنك ساب – فوق بيتزا هاوس :
0505592725
0115444490
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للبيع فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب بـ #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
للبيع فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب بـ #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
الخرج اليوم - محمود سليمان :
يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب ، المساحه 450م ، والواجهه شرقية ، والبناء شخصى
يتوفر الآن بالشركة عرضا عن عقار للبيع ، وهو عبارة عن فيلا وثلاث شقق تحت التشطيب ، المساحه 450م ، والواجهه شرقية ، والبناء شخصى
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