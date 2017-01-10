عاد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، إلى واجهة وزارة التجارة اليوم (الثلاثاء)، وذلك ليتم تكريمه من قبل وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.
وكرم القصبي، وزيرَ الصحة الربيعة، في حفل “5 سنوات على تأسيس أمانة لجنة المساهمات العقارية”، والتي شارك في تأسيسها حينما كان مسؤولا عن حقيبة التجارة.
وتلقى الربيعة درع شكر من وزير التجارة القصبي على جهوده التي لم تُنس في تأسيس اللجنة الفاعلة في الوزارة، والتي اهتمت بجرد المساهمات العقارية وحل العالق منها وتصفية المخالفات لإعادة الحقوق لأصحابها. وفق “أخبار 24”.
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