أعلن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان عن تعرض أربعة طلاب في المرحلة الثانوية إلى إصابات مختلفة بعد حدوث وميض لحظي داخل سيارة كانوا يستقلونها ظهر اليوم (الثلاثاء) في مدينة جدة.
وأوضح أن الوميض حدث بسبب تسرب كميات كبيرة من غاز “البوتان” الخاص بتعبئة الولاعات داخل السيارة، مشيراً إلى أن الطلبة الأربعة (سوداني وأردني وسعوديان) نقلوا للمستشفى لتلقي للعلاج.
وأفاد العقيد سرحان بأن فرق التحقيق والأدلة الجنائية باشرت الموقع ورفع العينات، حيث عثر على أربع عبوات من الغاز، لافتاً إلى أن الوميض تسبب في إحداث تلفيات كبيرة في المركبة التي كان الطلبة يستقلونها. وفق “أخبار 24”.
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