كشفت مصادر خليجية اليوم (الثلاثاء) عن تفاوض سلطنة عمان مع دول الخليج للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات، بهدف تعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر عماني قوله إن مسؤولين عمانيين أجروا محادثات مع مسؤولين في وزارات المالية بدول الخليج لبحث أمر الوديعة.
فيما كشف مصدر قطري أن المحادثات تسير بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الوديعة ستكون منفصلة عن مبلغ الـ10 مليارات دولار الذي قررت دول الخليج في عام 2011 منحه لعمان والبحرين على مدى عشر سنوات.
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