تعلن مدارس أجيال الفكر الأهلية للبنين بمحافظة الخرج، عن رغبتها بتعيين معلمين في التخصصات الاتيه :الرياضيات -اجتماعيات -لغه عربية علماً بأن التسجيل سوف يكون في مقر الادارة بحي الفرسان خلف اسواق روشن بمحافظة الخرج.
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مدارس أجيال الفكر الأهلية للبنين تعلن عن حاجاتها معلمين في تخصصات مختلفة
مدارس أجيال الفكر الأهلية للبنين تعلن عن حاجاتها معلمين في تخصصات مختلفة
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
تعلن مدارس أجيال الفكر الأهلية للبنين بمحافظة الخرج، عن رغبتها بتعيين معلمين في التخصصات الاتيه :الرياضيات -اجتماعيات -لغه عربية علماً بأن التسجيل سوف يكون في مقر الادارة بحي الفرسان خلف اسواق روشن بمحافظة الخرج.
تعلن مدارس أجيال الفكر الأهلية للبنين بمحافظة الخرج، عن رغبتها بتعيين معلمين في التخصصات الاتيه :الرياضيات -اجتماعيات -لغه عربية علماً بأن التسجيل سوف يكون في مقر الادارة بحي الفرسان خلف اسواق روشن بمحافظة الخرج.
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