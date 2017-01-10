ضمن برامج الأنشطة اللاصفية أقامت ثانوية الإمام البخاري ممثلة بقائدها أ. متعب بن عبدالله الحربي ووكيل المدرسة أ. إبراهيم بن علي الوبران والمرشد الطلابي أ. عبدالله بن عبدالرحمن آل زنيفر ومشرف النشاط الطلابي أ. فرحان العنزي ومشرف النشاط الثقافي والإعلامي أ. بدر بن عباس العباس ومشرف جماعة التوعية الإسلامية أ. أحمد جابر المسرحي ، اليوم المفتوح وذلك يوم الأثنين الموافق 1438/4/11هـ حيث تخلل الحفل الطلابي مسابقة الإفطار الجماعي لطلاب المدرسة ثم بدأت فعاليات اليوم المفتوح في الساحة الخارجية للمدرسة حيث نصبت الخيام وتسارع الطلاب في تجهيز وجبة الأفطار وبان التنافس بينهم كلاً يريد تحقيق المركز الأول وبعد ذلك تمت عروض ترحيبية وقصائد قدمها مجموعة من الطلاب ثم أقيمت مسابقات ثقافية ثم بعد ذلك تناول المعلمون والطلاب وجبة الإفطار وتم إعلان نتيجة الخيمة الفائزة وهم طلاب الصف الثاني الثانوي بالمركز الأول وتكريماً لجهودهم تم الإفصاح عن الجائزة وهي عبارة عن طلعة في إستراحة لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي تحددها إدارة المدرسة ومن ثم بعد ذلك أقيمت المسابقات الرياضية والحركية واستمتع الطلاب والمعلمون في هذا اليوم وبعد ذلك كرم قائد المدرسة الطلاب والمعلمون المشاركين في تنظيم اليوم المفتوح واختتم هذا اليوم بأناشيد وأهازيج وطنية.
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اليوم المفتوح في ثانوية الإمام البخاري تحت شعار ” فرح ومرح ”
اليوم المفتوح في ثانوية الإمام البخاري تحت شعار ” فرح ومرح ”
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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