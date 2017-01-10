أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة تعمل على توجيه خريجي وخريجات الكليات والمعاهد التقنية نحو ممارسة العمل الحر وتعزيز ونشر ثقافة هذا المجال في أوساط المتدربين قبل تخرجهم.
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور الفهيد بمقر المؤسسة بالرياض يوم الاثنين 11 ربيع الآخر 1438هـ مع محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان بن أحمد السليمان.
وأضاف الدكتور الفهيد أن العمل مع الهيئة سيستهدف بشكل كبير دعم رواد الأعمال من خريجي برامج التدريب التقني واستفادتهم من الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم بهدف رفع نسبة تملكهم وتشغيلهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق العديد من الأهداف التنموية بالمملكة والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل للمواطنين بما يساهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 30 بالمئة وفق رؤية المملكة 2030.
وتعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على دعم ريادة الأعمال عبر معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” الذي يعد أحد مبادرات المؤسسة الهامة والذي يتم تشغيله بشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ويعنى بدعم الراغبين في ممارسة الحر من أبناء وبنات الوطن. وتجاوز عدد المشاريع المفتتحة بدعم من المعهد أكثر من (7500) مشروع حتى الآن تمّ تمويلها عن طريق بنك التنمية الاجتماعية.
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