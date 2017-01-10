كرمت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية المعلمين المتميزين والفائزين بجائزتي الإبداع في المادة التي يدرسها ، وجائزة ” المعلم القدوة ” ، وذلك بحضور قائد المدرسة الأستاذ فيصل بن عبدالله البريقي وأعضاء هيئة التدريس في الطابور الصباحي ، حيث القى قائد المدرسة كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الفائزين وبين آلية الترشيح من خلال لجنة التميز بالمدرسة ، بعدها كرم المعلمين الفائزين بجوائز قيمة تشمل ثلاث فئات : تذكرة سفر وإقامة لمكة المكرمة ، وتذكرة سفر لمكة ، وتذكرة سفر لمدينة الدمام .
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