احتفل النادي السعودي بجامعة نورث داكوتا بمدينة فارجو الأمريكية بذكرى البيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. وحضر الحفل العديد من الطلبة والطالبات والأسر السعودية المتواجدة في مدينة فارجو بولاية نورث داكوتا. وقد عبر العديد من الطلبة والطالبات السعوديين عن بهجتهم بهذه المناسبة السعيدة متمنين للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود المزيد من التقدم والرقي والإزدهار.
هذه بعض مما عبر به بعض الطلبة والطالبات السعوديين بهذه المناسبة السعيدة:
- بالإصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الطلبة والطالبات السعوديين بمدينة فارجو بولاية نورث داكوتا الأمريكية أزف أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعبنا الوفي بمناسبة الذكرى الميمونة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ونحن نحتفل بهذه الذكرى السعيدة إذ نؤكد لجميع الشعوب أننا ننعم بفضل الله عز وجل ثم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ونائبيه بالأمن والطمأنينة والرخاء سائلين المولى جل وعلا أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين من كل شر وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء وأن يحفظ مملكتنا الغالية من كل سوء.
عبدالعزيز العنزي – طالب الدكتوراة في هندسة البرمجيات ورئيس النادي السعودي بجامعة نورث داكوتا
- لايسعني في هذا المقام إلا أن أبارك للشعب السعودي في الداخل والخارج بذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأن يبارك لنا في عمر خادم الحرمين ويحفظه ونائبيه من كل سوء . وأننا نؤكد لجميع الشعوب أننا ننعم ولله الحمد برخاء وازدهار في ظل خادم الحرمين الشريفين وقيادته الحكيمة.
أسعد القرني – نائب رئيس النادي السعودي بجامعة نورث داكوتا
- نبايع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكا للملكة العربية السعودية ونقر بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره والعسر واليسر ونعلن طاعتنا لأوامر السلم والحرب والله على ماأقول شهيد.
علي العيسى – طالب بكالوريوس حاسب آلي
- نبايع خادم الحرمين الشريفين ملكا وذخرا لنا ولشعبنا الوفي ونسأل الله تعالى أن يعينه ونائبيه على حمل الأمانة وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يعيننا في ظلهم على النهوض بمملكتنا الغالية لمصاف المجد والرقي.
تغريد الحميد – طالبة ماجستير علوم تغذية
- حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونسأل الله جل وعلا أن يسخرهم لخدمة الدين والوطن, لمى العنزي – طالبة لغة
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