أقامت مدرسة اليرموك الابتدائية اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٤/٧ برنامج اليوم المفتوح للفصل الدراسي الأول وختام الأنشطة الطلابية حيث شمل البرنامج دوري رياضي للمرحلة الأولية ودوري رياضي لطلاب الصفوف العليا وطلاب برنامج ضعاف السمع وبإشراف كلاً من الأستاذ فهد الدوسري والأستاذ سلمان الجميعة.
كما شمل البرنامج مسابقة في الإلقاء الجماعي للمرحلة الأولية ( الأول – الثاني – الثالث) ومسابقة في الإلقاء لطلاب الصفوف العليا شارك فيها عشرة طلاب وكذلك مسابقة في المسرح شارك فيه مجموعة من طلاب الصفوف العليا .
حيث شارك طلاب الصف الرابع بمسرحية تحت عنوان القاضي الذكي بإشراف الأستاذ عبدالله الحربي .
وشارك طلاب الصف الخامس بمسرحية تحت عنوان أهمية الكتاب بإشراف الأستاذ أحمد الزهراني .
وشارك طلاب الصف السادس بمسرحيتين الأولى تحت عنوان النظافة والثانية تحت عنوان وطني هو المجد بإشراف رائد النشاط .
كما كان في لجنة تحكيم المسابقات كلاً من المرشد الطلابي الأستاذ عمر الشريف والأستاذ محمد الغامدي والأستاذ عبدالله الجميعة والأستاذ عوض الله المطيري ..
وفي نهاية المسابقات تم إعلان نتائج المسابقات وتكريم الفائزين من الطلاب كما تم إعلان نتائج مسابقة أجمل وأنظف فصل للفصل الدراسي الأول وحصل على المركز الأول للتعليم العام الصف الثالث بريادة الأستاذ سلمان الخريش وحصل على المركز الثاني الصف الأول (أ) بريادة الأستاذ محمد سرحان الجميعة وحصل على المركز الثالث الصف السادس بريادة الأستاذ عوض الله المطيري كما حصل على المركز الأول لفصول برنامج ضعاف السمع الصف الأول بريادة الأستاذ وليد الهديان كما تم تكريم المعلمين المشاركين في برامج النشاط للفصل الدراسي الأول وأيضا كرمت إدارة المدرسة المعلمين المتميزين في الأداء المدرسي .
وبعد ذلك أعلن الأستاذ فهد الدوسري تكريم المشاركين في الدوري الرياضي وتكريم الفرق الفائزة بمشاركة مدير المدرسة وفي نهاية البرنامج قدم مدير المدرسة الأستاذ يوسف الميمان كلمة بهذه المناسبة شكر فيه المعلمين المشاركين في تنفيذ البرنامج و أولياء الأمور الحضور وقد كان البرنامج مميزاً بما حواه من فعاليات.
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