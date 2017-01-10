تعرّض الشيخان سلمان العودة وعبد الوهاب الطريري لموقف طريف، خلال استضافتهما أمس الإثنين في برنامج “المجرة” الذي يُبث من إسطنبول على قناة “ماسة” الفضائية.
وحلَّ الشيخان ضيفين على القناة، وأثناء استقبال معدي البرنامج لهما لتوصيلهما لاستديو الحلقة، دفع الدكتور العودة أحد المعدين في الثلوج ممازحاً له، ثم نهض المعد سريعاً وحاول مصافحة العودة والسلام عليه، فطلب منه الشيخ الابتعاد عنه بسبب الثلوج التي كست ملابسه.
وغرَّد فريق التغطية للبرنامج على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” بالقول: “النقيب مسوي نفسه يباعدهم وآخرته يندفن بالثلج”.
وفق “أخبار 24”.
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