استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وأقام مأدبة غداء تكريماً له.
وأُجريت للرئيس اللبناني مراسم استقبال رسمية، ثم استعرض حرس الشرف، قبل أن يصافح رئيس لبنان مستقبليه وهم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وعدد من الوزراء وقادة القطاعات العسكرية، فيما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية لبنان.
عقب ذلك صحب الملك سلمان الرئيس عون إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، ثم أقام مأدبة غداء تكريماً له وللوفد المرافق.
وبعد ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس اللباني، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا تطورات الأحداث في الساحتين العربية والدولية.
حضر جلسة المباحثات عددٌ من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، فيما حضر من الجانب اللبناني وزراء الخارجية والتعليم والمالية والدفاع والداخلية والاقتصاد والتجارة والإعلام والسفير اللبناني لدى المملكة.وفق “أخبار 24”.
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