وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، سلسلة من الاتهامات لمواطن، أبرزها تنظيم حفلات ماجنة، والتغرير بفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، محيلة إياه لمحكمة جدة الجزائية.
وجاءت إحالة ملف القضية التي ضبطتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة، بعد انتهاء المدعي العام من التحقيق مع المتهم خلال الفترة الماضية، حيث وجه له تهما حول استخدامه مواقع التواصل في إقامة حفلات الـ”دي جي” و”أعياد الميلاد” الماجنة، وتأمين المسكرات ووصفها لزبائنه بأنها “ماء زمزم” بطريقة ساخرة.
كما أدانته الهيئة بالتغرير بالفتيات في عدد من محافظات مكة المكرمة عن طريق “سناب شات”، و”توتير”، و”انستغرام”، ونشر المقاطع والصور الخاصة بتلك الحفلات التي تحضرها الفتيات، فيما طلب المدعي العام من المحكمة تعزير المتهم ومحاكمته شرعاً على ما نُسب إليه.وفق “أخبار 24”.
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