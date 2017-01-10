أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه سيتم صرف المعاشات لشهر ربيع الآخر يوم الخميس المقبل الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري.
جاء ذلك بحسب تغريدة بالحساب الرسمي للمؤسسة على “تويتر”.
أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه سيتم صرف المعاشات لشهر ربيع الآخر يوم الخميس المقبل الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري.
جاء ذلك بحسب تغريدة بالحساب الرسمي للمؤسسة على “تويتر”.
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