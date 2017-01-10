ضمن نشاطاتها المتميزة، تقيم اللجنة النسائية بلجنة التنمية الأهلية باليمامة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 13/4/1438هـ محاضرة للمتميزة الأستاذة/ كريمة بنت سليمان العطوي، بعنوان: (استمعوا إليَّ .. ثمة سر) وهي طالبة دراسات عليا من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعاني من كف البصر الذي لم يثنها عن تحقيق طموحاتها وأحلامها، وستبدأ الحديث عن هذه التجربة الثرية والممتعة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً من خلال عدة محاور:
- التعرف على المصطلحات التي تطلق على الكفيف .
- أسباب عدم وعي المجتمع في التعامل مع الكفيف .
- الكفيف في القرآن والسنة .
- مهارات فن التعامل مع الكفيف .
- الإفصاح عن السر الموجود في عنوان الدورة .
وتدعو لجنة التنمية الاجتماعية باليمامة ممثلة برئيسة وعضوات مجلس إدارة اللجنة النسائية الأخوات الفاضلات لحضور المحاضرة في مقر اللجنة النسائية في مركز اليمامة الاجتماعي والحضاري .
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